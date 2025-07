VIDEO: सड़कें टूटी, घरों में घुसा बाढ़ का पानी... पटना से गया तक तबाही का मंजर, खतरे को निशान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर

Bihar Flood 2025: बिहार इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है. गया जिले से लेकर राजधानी पटना तक पानी ने कहर मचा रखा है. कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं. सबसे ज्यादा मुसीबत में किसान और दिहाड़ी मज़दूर हैं, जिनकी रोज़ी-रोटी पर बाढ़ ने पानी फेर दिया है. गया जिले के हालात बेहद चिंताजनक हैं. बारिश के बाद कई सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है. कई जगहों पर राहत और बचाव कार्य जारी है. एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं. प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

