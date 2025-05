VIDEO: सड़कें, रेलवे ट्रैक और अस्पताल पानी से लबालब, वाहनों और ट्रेनों की थम गई रफ्तार; एक दिन की बारिश में मुंबई का हुआ बुरा हाल

Mumbai Rain Waterlogging: मुंबई में रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. जगह-जगह जलभराव से लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग ने अब चेतावनी को येलो से बढ़ाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया है, जिससे आने वाले घंटों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है. बारिश ने सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डाला है. मस्जिद बंदर, भायखला, दादर, माटुंगा और बदलापुर जैसे अहम रेलवे स्टेशनों पर पटरियां पानी में डूब गईं, जिससे सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनों की रफ्तार सुबह की भीड़भाड़ के समय काफी धीमी हो गई.

हालांकि लोकल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन कई जगहों पर उनकी स्पीड बहुत कम हो गई है. सेंट्रल रेलवे ने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही जारी है, लेकिन जलजमाव के कारण कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ गई है.

Mumbai: Heavy rainfall has caused #waterlogging at King Circle in #Matunga , leading to traffic slowdowns and inconvenience for commuters.

VIDEO | Continuous heavy rains has led to flooding on roads near Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus in Mumbai. The monsoon has arrived in Maharashtra in just 24 hours since it hit Kerala.#Mumbai #Rain #waterlogging pic.twitter.com/elHwk51CUf

— Press Trust of India (@PTI_News) May 26, 2025