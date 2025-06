RCB Victory Parade Stampede: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़, मरने वालों की संख्या 10 पहुंची

बेंगलुरु: आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की ऐतिहासिक जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. अब तक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं. घटना के बाद घायलों को बाउरिंग अस्पताल और व्हायदेही अस्पताल ले जाया गया. कई की हालत गंभीर बनी हुई है और ICU में इलाज चल रहा है. ये सभी लोग आरसीबी के खिलाड़ियों की एक झलक पाने स्टेडियम पहुंचे थे, जहां कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने टीम के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया था.

स्टेडियम में सीमित संख्या में एंट्री पास थे, लेकिन हजारों की संख्या में लोग बिना पास के ही स्टेडियम की दीवारें और बैरिकेड्स फांदते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे. भीड़ बेकाबू होती जा रही थी और पुलिस की लगातार अपीलों के बावजूद लोग नहीं माने. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

#WATCH | Karnataka police use mild force to manage the crowd outside M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru

A large number of #RoyalChallengersBengaluru fans have arrived here to catch a glimpse of their champion team. pic.twitter.com/rnBSTx8vEN

— ANI (@ANI) June 4, 2025