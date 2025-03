VIDEO: हॉस्टल के खाने में मिला रेजर ब्लेड! ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के भड़के छात्रों ने जमकर किया हंगामा

नई दिल्ली: हैदराबाद के ओस्मानिया विश्वविद्यालय में छात्रों ने मंगलवार रात विरोध प्रदर्शन किया, जब उन्हें हॉस्टल मेस में परोसी गई करी में रेजर ब्लेड मिला. इस घटना के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

न्यू गोदावरी हॉस्टल के छात्रों ने इस घटना को लेकर कैंपस में इकट्ठा होकर विरोध जताया और विश्वविद्यालय के कुलपति से इस संदर्भ में जवाब देने की मांग की. छात्रों का कहना है कि उन्होंने डिनर के दौरान खाने में रेजर ब्लेड पाया, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है.

#Hyderabad | Students at #OsmaniaUniversity protested after allegedly finding a razor blade in a curry served at their hostel mess.

They demanded an immediate response from the Vice Chancellor. In response, university authorities set up a committee to investigate the incident.… pic.twitter.com/4JYvYgtPNh

