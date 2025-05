पाकिस्तानी गोलाबारी में राजौरी के ADC राज कुमार थापा शहीद, CM उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख

जम्मू-कश्मीर के राजौरी से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कमिश्नर (एडीसी) श्री राज कुमार थापा शहीद हो गए हैं. यह हमला उस समय हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने सीधे राजौरी टाउन को निशाना बनाया.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "राजौरी से दिल तोड़ देने वाली खबर आई है. हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन सेवा के एक समर्पित अधिकारी को खो दिया है. बस कल ही वे डिप्टी सीएम के साथ जिले का दौरा कर रहे थे और मेरी अध्यक्षता में हुई एक ऑनलाइन मीटिंग में भी शामिल हुए थे. आज उनके घर पर पाकिस्तानी शेलिंग हुई, जिसमें उनकी जान चली गई. मेरे पास इस दुख को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे."

J&K CM Omar Abdullah tweets, "Devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the J&K Administration Services. Just yesterday he was accompanying the Deputy CM around the district & attended the online meeting I chaired. Today the residence of the officer was… pic.twitter.com/OWS0UnVSGl

