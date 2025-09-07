Rajasthan: पिकनिक स्पॉट बना रायपुर बांध, ओवरफ्लो देखने उमड़ी भीड़, सुरक्षा इंतजाम नदारद

नीमकाथाना (राजस्थान), 7 सितंबर : सात साल बाद राजस्थान के नीमकाथाना का सबसे बड़ा रायपुर बांध लबालब भर गया है. बांध में पानी का स्तर 14 फीट तक पहुंचने के बाद बांध पर चादर (ओवरफ्लो) चलने लगी. यह नजारा देखते ही लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और सैकड़ों ग्रामीण व आसपास के लोग बांध पर उमड़ पड़े. बांध से पानी की चादर बहने का दृश्य इतना आकर्षक रहा कि पूरा इलाका मानो पिकनिक स्पॉट में बदल गया.

जहां एक ओर पानी की आवक से ग्रामीणों और किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई. बांध पर उमड़ी भीड़ में कई युवक और बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी में छलांग लगाते दिखे. कुछ लोग फिसलन भरे किनारों से नीचे उतरकर नहाने की कोशिश करते रहे. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है. यह भी पढ़ें : Madhya Pradesh: एमपी के धार में सीमेंट, खाद और लोहे से लदा पिकअप ट्रक नदी बहा, सभी सवार यात्री बचे (देखें वीडियो)

पुलिस की ओर से समय-समय पर गश्त की जा रही है, लेकिन भीड़ पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा. लोग लगातार बांध पर पहुंच रहे हैं और ओवरफ्लो का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. लगातार बारिश और बांध के भरने से अब पाटनवाटी क्षेत्र के कुओं व हैडपंपों में भी पानी आने लगा है. लंबे समय से सूखे हालात झेल रहे किसानों को अब सिंचाई की चिंता से राहत मिलने लगी है. ग्रामीणों का कहना है कि यह पानी आने वाले दिनों में फसलों के लिए संजीवनी साबित होगा.

हरियाणा निवासी संदीप ने आईएएनएस को बताया कि रायपुर बांध से निकला पानी नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी जैसे इलाकों के लिए भी बेहद लाभकारी होगा. वहीं, बांध से पानी की तेज आवक को देखते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, बांध के भरने और ओवरफ्लो से क्षेत्र में खुशी का माहौल है, लेकिन सुरक्षा की अनदेखी चिंता का विषय बनी हुई है. बिना पुख्ता इंतजामों के भीड़ का बांध पर पहुंचना प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रहा है.