Rajasthan BSF: जोधपुर बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ की हेरोइन बरामद

Photo- @BSF_India/X

जोधपुर, 12 अगस्त : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नशे की तस्करी की एक और कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है. सोमवार को देर रात जोधपुर के खजुआना इलाके में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन के जरिए भेजी गई 1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है.

बीएसएफ आईजी मदनलाल गर्ग ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि यह खेप कल रात करीब 1:30 बजे पड़ोसी मुल्क से ड्रोन के माध्यम से सीमा से लगभग ढाई किलोमीटर भीतर गिराई गई थी. अलर्ट बीएसएफ जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस पैकेट को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें : Odisha: ओडिशा में महिलाओं से जुड़ी हर त्रासदी सरकार की नाकामी को दर्शाती है; नवीन पटनायक

आईजी गर्ग ने बताया कि पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई एक गंभीर समस्या बन चुकी है, खासकर पंजाब, राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं. उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क लगातार ड्रग्स की खेप भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवान हर बार उन्हें नाकाम कर देते हैं. इसके अलावा, बीएसएफ के पास एंटी-ड्रोन सिस्टम भी मौजूद है, जिससे कई बार ड्रोन को गिरा दिया जाता है. जहां ड्रोन नहीं गिर पाता और हेरोइन नीचे गिर जाती है, वहां भी जवान त्वरित कार्रवाई कर उसे जब्त कर लेते हैं. आईजी गर्ग ने बताया कि सीमा सुरक्षा में स्थानीय लोगों का सहयोग भी बड़ी भूमिका निभाता है. उनकी समय पर दी गई सूचनाओं से बीएसएफ कई बार नशे की तस्करी की कोशिशों को विफल कर चुकी है.

इससे पहले, मार्च में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की इंटेलिजेंस ब्रांच की सूचना पर बीकानेर में 12 केएनडी ग्राम स्थित चक्र 3 केएनएम क्षेत्र से तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई थी. बीएसएफ की इंटेलिजेंस शाखा को इस इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद, डीआईजी इंटेलिजेंस जोधपुर, विदुर भारद्वाज के मार्गदर्शन में महेश चंद जाट, इंस्पेक्टर ताराचंद यादव, इंस्पेक्टर अजय कुमार पांडे, और दीपक कुमार की टीम ने एक विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान पीले रंग के पैकेट में हेरोइन की खेप बरामद हुई थी.