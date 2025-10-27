रेल मंत्रालय का तोहफा, इंदौर से नवंबर में चलेगी भारत गौरव धार्मिक पर्यटन ट्रेन

(Photo Credits WC)

धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर से अगले महीने नवंबर में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन (Bharat Gaurav Religious Tourism Train) ट्रेन चलेगी. इस यात्रा के जरिए दो ज्योतिर्लिंगों सहित अन्य प्रमुख स्थानों की पर्यटक यात्रा कर सकेंगे.

बताया गया है कि मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. यह ट्रेन 4 नवंबर को इंदौर शहर से पुरी, गंगासागर के साथ दो ज्योतिर्लिंग (बाबा वैद्यनाथ एवं काशी विश्वनाथ) यात्रा के लिए रवाना होगी. यह ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, सागर, दमोह एवं कटनी मुरवारा स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे. यह भी पढ़े: PM Ujjwala Yojana: नवरात्रि पर महिलाओं को मोदी सरकार का तोहफा, उज्जवला योजना के तहत मिलेंगी 25 लाख नई मुफ्त गैस कनेक्शन; VIDEO

11 दिनों की इस यात्रा में पुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी एवं अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को महज 19,900 रुपए प्रति व्यक्ति (स्लीपर इकोनामी श्रेणी), 32,450 रुपए प्रति व्यक्ति (थर्ड एसी स्टैण्डर्ड श्रेणी) एवं 42,750 रुपए प्रति व्यक्ति (सेकंड एसी कम्फर्ट श्रेणी) का खर्च उठाना होगा.

आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी रेक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑनबोर्ड और ऑफबोर्ड भोजन, सड़क परिवहन और गुणवत्तायुक्त बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, आवास की व्यवस्था, यात्रा में टूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा, ऑनबोर्ड सुरक्षा और हाउसकीपिंग की सेवा शामिल है.

देश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों को बेहतर यात्रा सेवा सुलभ कराने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कई ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर से पूर्व में भी देशव्यापी यात्रा की कई ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं। इसी क्रम में यह ट्रेन धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए नवंबर माह में जाएगी.