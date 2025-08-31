राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लोगों को बिहार चुनाव में हार का अभी से है एहसास: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ

Sanjay Seth

रांची, 31 अगस्त : केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बिहार में चल रही राहुल गांधी की “वोटर अधिकार यात्रा” और “वोट चोरी” के कांग्रेस-राजद-झामुमो के आरोपों को निरर्थक करार दिया है. रविवार को रांची में मीडिया से बात करते हुए सेठ ने कहा कि राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लोगों को बिहार के चुनाव में अपनी हार का एहसास अभी से हो गया है.

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, “ये लोग कभी ईवीएम को लेकर झूठा शोर मचाते हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर दोषारोपण करते हैं. इनसे पूछिए कि अगर “वोटों की चोरी” हुई तो झारखंड में झामुमो के मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? ये ऐसे लोग हैं जो संविधान की किताब तो लेकर चलते हैं, पर संविधान और चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं रखते.” यह भी पढ़ें : Firecracker Factory Explosion: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 लोगों की मौत, CM योगी ने दुख जताया

बिहार में चल रही एसआईआर को चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए संजय सेठ ने कहा कि मतदाता सूची लगातार अपडेट होती रहती है. जो लोग इसपर सवाल उठा रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए?

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का हर नागरिक एसआईआर के साथ खड़ा है और किसी भी घुसपैठिए को देश में रहने या वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा. संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “यह लोग इसलिए रो रहे हैं कि बिहार में जीत नहीं पा रहे. देश की जनता ने इन्हें पहले ही किनारे बैठाया है और अब इन्हें स्थायी रूप से पीछे बैठना पड़ेगा.”

रक्षा राज्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह उनके घर का मामला है. जहां तक उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात है, तो झारखंड को जल्द ही एक बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है. उन्होंने कहा, “यह हमारे राज्य के 3.30 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि झारखंड की राज्यपाल रहीं द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति हैं. सीपी राधाकृष्णन भी हमारे राज्यपाल रहे हैं, अब देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं. यह झारखंड की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशी और सम्मान की बात है.”