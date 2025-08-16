Punjab Dear Rakhi Bumper Lottery Result OUT: पंजाब डियर राखी बंपर 2025 का रिजल्ट जारी, ₹17.20 करोड़ है इनामी राशि; जानें कैसे करें चेक

punjabstatelotteries.gov.in

Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025 Result: पंजाब स्टेट राखी बंपर लॉटरी 2025 का नतीजा आज, 16 अगस्त को जारी हो गया है. लाखों लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अब ये साफ हो गया कि किसकी किस्मत चमकी है और किसके हाथ करोड़ों रुपये लगे हैं. इस बार का पहला इनाम पूरे 7 करोड़ रुपये का रखा गया था, जो किसी की जिंदगी को रातों-रात बदल सकता है.

कहां देखें रिजल्ट?

आधिकारिक नतीजे पंजाब राज्य लॉटरी की ऑफिशियल वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर जारी किए गए हैं. जो लोग टिकट खरीद चुके थे, वे वहां जाकर अपने टिकट नंबर आसानी से मैच कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इनाम की प्रक्रिया के लिए टिकट आपके पास सुरक्षित होना जरूरी है.

कितनी है इनामी राशि?

पहला इनाम – 7 करोड़ रुपये (1 विजेता)

दूसरा इनाम – 20 लाख रुपये (5 विजेता)

तीसरा इनाम – 10 लाख रुपये (5 विजेता)

इसके अलावा भी कई छोटे-बड़े पुरस्कार बांटे गए हैं, जिनसे हज़ारों लोग विजेता बने हैं.

टिकटों पर दिखा जबरदस्त क्रेज

लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जालंधर जैसे शहरों में राखी के मौके पर टिकटों की खूब खरीदारी हुई. कई भाई-बहनों ने इसे गिफ्ट के तौर पर भी खरीदा. यही वजह रही कि इस बार बिक्री के आंकड़े रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे.

कैसे करें क्लेम?

अगर आपका टिकट नंबर विजेता लिस्ट में है तो घबराइए नहीं. लॉटरी विभाग की ओर से साफ किया गया है कि विजेताओं को अपने टिकट और आईडी प्रूफ के साथ विभाग से संपर्क करना होगा. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी.

आज की रात कई परिवारों के लिए बेहद खास साबित हुई है. अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि 7 करोड़ का भाग्यशाली विजेता कौन बना है.