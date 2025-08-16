Punjab Rakhi Bumper 7 Crore Winner: कौन जीतेगा ₹7 करोड़ का इनाम, आज रात 8 बजे होने वाला है बड़ा धमाका, ऐसे चेक करें राखी बंपर का रिजल्ट

Photo- punjablotterystore.com

Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025 Result: पंजाब स्टेट राखी बंपर ड्रॉ 2025 का रिजल्ट आज, 16 अगस्त को जारी होने जा रहा है. लाखों लोग इस खास मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस बार का पहला इनाम पूरे 7 करोड़ रुपये का है. सिर्फ 500 रुपये में खरीदे गए टिकट से करोड़पति बनने का यह सुनहरा मौका कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है. राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह लॉटरी पूरी तरह कानूनी है और इसकी ड्रॉ प्रक्रिया हमेशा पारदर्शी मानी जाती है.

आज रात 8 बजे आधिकारिक नतीजे जारी होंगे, जिन्हें प्रतिभागी आसानी से पंजाब राज्य लॉटरी की वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर देख सकते हैं.

लाखों के इनाम के साथ बड़ा जैकपॉट

डियर राखी बंपर लॉटरी 2025 में इस बार कुल 17.20 करोड़ रुपये की इनामी राशि रखी गई है. इनमें पहला पुरस्कार 7 करोड़ रुपये का है. दूसरा पुरस्कार 20-20 लाख रुपये के पांच विजेताओं को मिलेगा, जबकि तीसरे इनाम के तौर पर 10-10 लाख रुपये की राशि पांच लोगों को दी जाएगी. इसके अलावा भी कई छोटे-बड़े इनाम बांटे जाएंगे, जिससे हज़ारों प्रतिभागियों की किस्मत चमक सकती है.

टिकट बिक्री पर जबरदस्त उत्साह

जैसे-जैसे ड्रॉ की तारीख करीब आई, पंजाब के शहरों में टिकट खरीदने की होड़ मच गई. लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला जैसे बड़े शहरों में टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं. खासकर राखी के मौके पर भाई-बहन के बीच यह टिकट तोहफे के रूप में भी दिया गया.

नया साप्ताहिक लॉटरी ऑफर

पंजाब राज्य लॉटरी विभाग ने लोगों की मांग पर हाल ही में डियर-50 साप्ताहिक लॉटरी भी शुरू की है. इसका मकसद है कि कम रकम लगाने वाले लोग भी बड़ी राशि जीतने का मौका पा सकें. हालांकि विभाग की ओर से लगातार चेतावनी दी जाती है कि लॉटरी को सिर्फ मनोरंजन या किस्मत आज़माने का जरिया समझें, इसे आदत में न बदलें.

कब और कहां देखें नतीजे?

आज यानी 16 अगस्त 2025 को रात 8 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे. इच्छुक प्रतिभागी अपने टिकट नंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. ध्यान रहे कि परिणाम सिर्फ उन्हीं टिकटों पर लागू होगा जो वैध रूप से बेचे गए हैं. विजेताओं से अपील की गई है कि वे अपने टिकट को सुरक्षित रखें, क्योंकि पुरस्कार की प्रक्रिया टिकट नंबर से ही पूरी की जाएगी.

आज रात यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि किसकी किस्मत चमकती है और कौन बनता है पंजाब डियर राखी बंपर लॉटरी 2025 का करोड़पति विजेता.