Pune: एक्शन में पिंपरी चिंचवड नगर निगम, चिखली में रिवर विला प्रोजेक्ट के 36 अवैध बंगलो पर चला बुलडोजर; देखें VIDEO

PCMC Demolishes 36 Illegal Bungalows: पुणे के पिंपरी चिंचवड नगर निगम (PCMC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिखली में रिवर विला प्रोजेक्ट के 36 अनधिकृत बंगलो को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई अवैध निर्माण को रोकने और नगर नियोजन नियमों का पालन न करने के कारण की गई है.

अधिकारियों ने बताया कि ये बंगले बिना उचित अनुमति के बनाए गए थे, जिसके चलते नोटिस जारी करने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस तोड़क कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बुलडोजर एक-एक बंगलो को ध्वस्त कर रहा है. यह भी पढ़े: VIDEO: नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन में सीएम फडणवीस, यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी चल सकता है दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर! मुख्यमंत्री ने कार्रवाई को लेकर दी ये चेतावनी

#WATCH | Pune, Maharashtra: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation carried out the demolition of 36 unauthorised bungalows of the River Villa project in Chikhali. pic.twitter.com/XUf0lVfgbB

— ANI (@ANI) May 17, 2025