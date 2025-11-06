Anunay Sood Death: फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुय सूद का 32 साल की उम्र में निधन, मौत से पहले लास वेगास से किया था इंस्टाग्राम पोस्ट

ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुय सूद का 32 साल की उम्र में निधन हो गया, हालांकि मौत का कारण अभी सामने नहीं आया है. (Photo Credits : X)

Travel Influencer Anunay Sood Dies at 32: सोशल मीडिया की दुनिया से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर आ रही है. जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुय सूद (Anunay Sood) का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके परिवार ने गुरुवार सुबह (आज) अनुय के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी.

मौत का कारण अभी पता नहीं

अनुय सूद की मौत कैसे हुई, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उनके आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखकर लगता है कि वह इस समय अमेरिका के लास वेगास में थे.

परिवार ने अपने पोस्ट में लोगों से एक भावुक अपील भी की है.

"हम इस मुश्किल समय में आप सभी से प्राइवेसी (निजता) बनाए रखने की उम्मीद करते हैं. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया निजी संपत्ति के पास भीड़ इकट्ठा न करें." View this post on Instagram A post shared by ANUNAY SOOD | India 🇮🇳 (@anunaysood) पोस्ट में आगे लिखा गया, "कृपया उनके परिवार और प्रियजनों को अपनी दुआओं में याद रखें. उनकी आत्मा को शांति मिले."

कौन थे अनुय सूद?

अगर आप ट्रैवलिंग से जुड़े वीडियो या फोटो देखना पसंद करते हैं, तो आपने अनुय सूद का नाम जरूर सुना होगा.

बड़ी फैन फॉलोइंग: अनुय दुबई में रहते थे और दुनिया भर में घूम-घूमकर शानदार तस्वीरें और वीडियो बनाते थे. इंस्टाग्राम पर उनके 14 लाख से ज्यादा (1.4 मिलियन) फॉलोअर्स थे. वहीं, उनके यूट्यूब चैनल पर भी 3.8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे.

आखिरी पोस्ट भी लास वेगास से

अनुय ने अपना आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट दो दिन पहले ही शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने लास वेगास में स्पोर्ट्स कारों के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे.

View this post on Instagram A post shared by ANUNAY SOOD | India 🇮🇳 (@anunaysood)

उन्होंने लिखा था, "अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने यह वीकेंड इन शानदार मशीनों के बीच बिताया."

अनुय सूद के अचानक चले जाने की खबर से उनके लाखों फैंस और सोशल मीडिया कम्युनिटी सदमे में है.