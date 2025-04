Poonam Gupta Appointed as RBI Deputy Governor: पूनम गुप्ता बनीं RBI की नई डिप्टी गवर्नर, माइकल देबब्रत पात्रा की जगह संभालेंगी पदभार; जानें उनके बारे में सबकुछ

Poonam Gupta Appointed as RBI Deputy Governor: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आखिरकार अपना चौथा डिप्टी गवर्नर मिल गया है. सरकार ने इस महत्वपूर्ण पद पर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है, जो तीन साल तक इस पद पर रहेंगी. पूनम गुप्ता माइकल देबब्रत पात्रा की जगह लेंगी, जो इस साल जनवरी में सेवानिवृत्त हुए थे. सरकार की ओर से इस नियुक्ति को मंजूरी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने दी है. पूनम गुप्ता इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की डायरेक्टर जनरल थीं.

इसके अलावा, वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं.

ये भी पढें: New Rs 100-200 Notes: RBI का बड़ा ऐलान, जल्द जारी होंगे 100 और 200 रुपए के नए नोट; क्या बंद हो जाएंगे पुराने नोट?

#JustIn | #PoonamGupta, DG of National Council of Applied Eco Research, is appointed #RBI Deputy Guv pic.twitter.com/ll4qOHvmMr

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) April 2, 2025