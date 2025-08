वाह रे दिल्ली...! मॉर्निंग वॉक के दौरान कांग्रेस सांसद Sudha Ramakrishnan से चेन स्नैचिंग, आरोपी हेलमेट पहनकर स्कूटी से आया और फरार हो गया

Congress MP Sudha Ramakrishnan Chain Snatching: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलीं कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन के साथ लूट की वारदात हुई. यह घटना दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की है, जो बेहद हाई-सिक्योरिटी जोन माना जाता है. सांसद सुधा रामकृष्णन तमिलनाडु से लोकसभा की सांसद हैं. उन्होंने बताया कि सुबह करीब 6.15 से 6.20 के बीच वो DMK की सांसद राजाथी के साथ वॉक पर थीं. तभी पोलैंड एंबेसी के गेट-3 और गेट-4 के पास एक स्कूटी सवार युवक, जिसने पूरा हेलमेट पहन रखा था, सामने से आया और झपट्टा मारकर उनकी सोने की चेन छीनकर भाग गया.

Delhi | Member of Parliament from Mayiladuthurai Lok Sabha constituency in Tamil Nadu, R. Sudha writes to Union Home Minister Amit Shah, stating that her gold chain was snatched and she suffered injuries in th incident this morning near Poland Embassy in Chanakyapuri area. She… pic.twitter.com/YLWGZ2vqad

— ANI (@ANI) August 4, 2025