Bihar Elections 2025 Result: नीतीश को महिलाओं का समर्थन, युवाओं को तेजस्वी पसंद; बिहार चुनाव के नतीजों पर जानें ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी

Bihar Elections 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वोट गिनती जारी है और पूरा राज्य इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी. दो चरणों में हुए मतदान के बाद अब सभी की नजर रिजल्ट पर है. दूसरी ओर, नतीजों से पहले ज्योतिष विद्या से जुड़े विशेषज्ञ भी अपनी अपनी भविष्यवाणियों को लेकर सुर्खियों में हैं. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार भी महिलाओं का असर चुनावी नतीजों पर काफी गहरा दिखाई दे सकता है.

महिलाओं से जुड़े ग्रहों की स्थिति नीतीश कुमार के लिए अनुकूल मानी जा रही है. उनकी मानें तो नीतीश की कुंडली में मजबूत शुक्र का योग उन्हें महिला वोटरों से बड़ा फायदा दिला सकता है.

नीतीश कुमार को मिलेगा महिलाओं का समर्थन!

ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों का असर भी महिलाओं पर सकारात्मक रहा है, इसलिए उनका झुकाव फिर से एनडीए की ओर रह सकता है. महिलाओं के बीच नीतीश की पकड़ इस बार भी मजबूत दिख रही है. नीतीश की कुंडली में पंचम शुक्र का संयोजन उनके पक्ष में काम कर रहा है. इस योग को जनता के सपोर्ट से भी जोड़ा जाता है.

दावा है कि महिलाओं के समर्थन ने ही नीतीश को लगातार सत्ता दिलाई है और यह सिलसिला इस चुनाव में भी दोहराया जा सकता है.

70% से ज्यादा महिला वोटिंग ऐतिहासिक

इसी दावे को अधिकतर ज्योतिषाचार्यों ने आगे बढ़ाया हैं. उनका कहना है कि एनडीए विशेषकर नीतीश और बीजेपी दोनों को महिला मतदाताओं से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है. बीजेपी की कुंडली में भी शुक्र की अनुकूल स्थिति महिला समर्थन को दर्शाती है. नीतीश पर चल रही शुक्र महादशा उनके राजनीतिक लाभ को और मजबूत करती दिखाई देती है.

इस बार चुनाव पूरी तरह महिला शक्ति के इर्द गिर्द घूमता नजर आया है. 70% से ज्यादा महिला वोटिंग अपने आप में ऐतिहासिक है और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह आंकड़ा सीधे सीधे नीतीश कुमार के पक्ष में लाभ लाता दिखता है.

क्या युवा तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं?

दूसरी ओर युवा मतदाताओं की पसंद को लेकर ज्योतिषियों की राय अलग अलग है. कुछ का कहना है कि तेजस्वी यादव की कुंडली में इस समय बुध की महादशा प्रभावी है और बुध को युवा वर्ग का प्रतीक माना जाता है. इस वजह से युवाओं का रुझान उनकी ओर बढ़ सकता है. तेजस्वी के भाग्य भाव और दशम भाव में स्थित ग्रह युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं. युवाओं का बड़ा वर्ग तेजस्वी के साथ खड़ा हो सकता है.

हालांकि, कुछ ज्योतिषाचार्य इससे सहमत नहीं हैं. वे कहते हैं कि तेजस्वी की कुंडली में मंगल और बुध कमजोर हैं, इसलिए युवा वोट उनका पूरा साथ नहीं देंगे.