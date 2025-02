Who Is the Next CM of Delhi: क्या प्रवेश वर्मा होंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री, राजनीतिक गलियारों में क्यों हो रही है ऐसी चर्चा? जानिए वजह

BJP's Parvesh Verma | PTI

Who Is the Next CM of Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी? दरअसल, भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने इस चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है. इससे उनकी राजनीतिक कद में जबरदस्त इजाफा हुआ है.

दिल्ली की जाट बहुल सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत के बाद यह भी चर्चा हो रही है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक को साध सकती है.

भाजपा आलाकमान लेगा अंतिम फैसला

हालांकि, बीजेपी के फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं. केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के मुताबिक, अंतिम समय में कोई और नाम भी उभरकर सामने आ सकता है. लेकिन प्रवेश वर्मा की जीत और उनके अनुभव को देखते हुए उनकी दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता. हालांकि अब तक वो इससे इनकार करते रहे हैं.

48 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही BJP

बीजेपी इस बार 48 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई है. दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं. कुमार विश्वास जैसे नेताओं के बयान से भी साफ है कि दिल्ली की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है. अब देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के लिए किस चेहरे पर दांव लगाता है.