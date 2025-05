VIDEO: 'आम नागरिकों को निशाना बनाना शर्मनाक': पाकिस्तान की युद्ध नीति पर भड़के जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, शांति का रास्ता चुनने की दी सलाह

India Pakistan Tensions: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू में ड्रोन के जरिए आम नागरिकों को निशाना बनाना न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह 1971 के युद्ध के बाद देखी गई आक्रामकता की याद दिलाता है. हालांकि, उन्होंने भारत की सेना की तेज और सटीक कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया और खतरे को बेअसर किया.

उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि इस हिंसा की शुरुआत भारत ने नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने पहले कदम उठाया, जब पहलगाम में आम लोगों को निशाना बनाकर हमला किया गया.

VIDEO | Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah on India-Pakistan tension: “Pakistan's recent actions of targeting civilians in Jammu using drones were both shocking and unprecedented, reminiscent of the aggression seen after the 1971 war. However, our Indian defense forces swiftly… pic.twitter.com/EAnCI7EGzj

— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2025