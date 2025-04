Today's News Headlines: आज बिहार दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, J&K में सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे अमित शाह; कर्नाटक में BJP शुरू करेगी 'जनआक्रोश यात्रा' (Watch Video)

Aaj Ki Badi khabar: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज, 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे. वे बेगूसराय में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की अगुवाई में निकाली जा रही 'पलायन रोको, नौकरी दो' पदयात्रा में शामिल होंगे. राहुल गांधी ने रविवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि, "बिहार के नौजवानों, मैं आप सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस रैली में शामिल होऊंगा. यह रैली बिहार के युवाओं की तकलीफ और संघर्ष को दुनिया के सामने लाने के लिए है."

उन्होंने लोगों से सफेद टी-शर्ट पहनकर इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की और कहा, "सवाल पूछो, आवाज उठाओ और सरकार पर दबाव बनाओ. ताकि रोजगार के अधिकार के लिए लड़ाई को मजबूती मिले."

He will join NSUI National incharge Kanhaiya Kumar's 'Palayan Roko Naukri Do' Yatra in Begusarai and later address a public meeting in Patna pic.twitter.com/UxUHHBRasT

