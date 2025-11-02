VIDEO: बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में शामिल हुए राहुल गांधी, सादगी ने खींचा लोगों का ध्यान

Rahul Gandhi caught fish.(Credit-@shivkmishra)

Begusarai News: बिहार (Bihar) में विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक प्रचार में लगे हुए है और ऐसे में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सादगी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस दौरान बेगुसराय (Begusarai) में वे चुनावी सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक तालाब में मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में शामिल हुए और स्थानीय मछुआरों के साथ बातचीत भी की.इस मौके पर उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार भी थे. दोनों एक नाव में सवार होकर तालाब के बीच पहुंचे. सहनी ने मछली पकड़ने में मछुआरों का साथ दिया.

जिसे देखकर राहुल गांधी भी उत्साहित नजर आए. धीरे-धीरे वे भी पानी में उतर गए और सहनी के साथ जाल डालने लगे. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @shivkmishra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:‘हमारे पास सबूत हैं, वोट चोरी में शामिल किसी भी शख्स को छोड़ेंगे नही’, राहुल गांधी की EC को चेतावनी

राहुल ने तालाब में उतरकर मछलियां पकड़ी

राहुल का सादगी भरा अंदाज

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हमेशा की तरह अपने सादे सफेद टी-शर्ट और कार्गो पैंट में नजर आए.वहीं, मुकेश सहनी ने पारंपरिक अंदाज में बनियान और हाफ पैंट पहनकर मछली पकड़ी. जब दोनों तालाब में उतरे तो आसपास मौजूद ग्रामीणों ने 'राहुल गांधी ज़िंदाबाद' के नारे लगाकर उनका स्वागत किया.कई मछुआरे भी पानी में उतरकर इस पल का हिस्सा बन गए.

मछुआरों के मुद्दों पर चर्चा

तालाब किनारे राहुल गांधी ने मछुआरों (Fishermen) से उनकी रोज़मर्रा की चुनौतियों, आय की अस्थिरता और सरकार से उम्मीदों पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि इंडिया (INDIA)गठबंधन मछुआरा समुदाय के लिए विशेष योजनाएं लाएगा, जिनमें मछली पालन के लिए बीमा योजना और तीन महीने के प्रतिबंधित सीजन में 5,000 रूपए की आर्थिक सहायता शामिल है.