PM मोदी ने एलन मस्क से फोन पर की बात, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर हुई अहम चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क से एक बार फिर बातचीत की है. इस बातचीत की जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की. यह दो महीने के भीतर पीएम मोदी और मस्क के बीच दूसरी बातचीत है. इससे पहले दोनों की मुलाकात फरवरी में वाशिंगटन डीसी में हुई थी.

पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हुई हमारी मुलाकात के दौरान उठाए गए विषय भी शामिल थे."

प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि इस संवाद में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने कहा कि भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Spoke to @elonmusk and talked about various issues, including the topics we covered during our meeting in Washington DC earlier this year. We discussed the immense potential for collaboration in the areas of technology and innovation. India remains committed to advancing our…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2025