पीएम मोदी ने नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी शुभकामनाएं, कहा- पड़ोसी देश की प्रगति में हमेशा साथ रहेगा भारत
(Photo : X)

PM Modi Congratulates Nepal’s PM Sushila Karki: नेपाल में हाल ही में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है. काठमांडू में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और भारी तनाव के बीच KP ओली की सरकार गिर गई और अब सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभाला है. उनके कार्यभार संभालने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दीं और नेपाल के लोगों को भरोसा दिलाया कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा है.

पीएम मोदी ने कहा, “मैं सुशीला कार्की जी को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. भारत नेपाल की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.”

भारत और नेपाल के बीच गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक नजदीकियां हैं. ऐसे में नेपाल की राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए भी अहम है. मोदी का यह संदेश दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का संकेत माना जा रहा है.

नेपाल में फिलहाल चुनौतियां बहुत बड़ी हैं—प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे और जनता बदलाव चाहती है. इस बीच, कार्की का नेतृत्व और भारत का समर्थन नेपाल के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है.