MATRIZE-IANS Opinion Poll Survey: बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इलेक्शन कम्पैन शुरू; NDA को सर्वे में बढ़त, विपक्ष को बड़ा झटका

MATRIZE-IANS Opinion Poll Survey: बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है. विभिन्न दलों ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है. चुनाव से पहले MATRIZE-IANS द्वारा किए गए ओपिनियन पोल में एनडीए (NDA) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को नुकसान होता नज़र आ रहा है.

सर्वे में NDA को बढ़त

ओपिनियन पोल के अनुसार, बिहार चुनाव में भाजपा (BJP) की मज़बूत स्थिति के चलते एनडीए 150 से 160 सीटों के साथ सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर सकती है. वहीं, महागठबंधन को 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है. अन्य छोटे दलों को 9 से 12 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़े: Bihar Elections 2025: बिहार में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, किसी से नहीं होगा गठबंधन; अरविंद केजरीवाल का ऐलान

वोट प्रतिशत (Vote Share):

एनडीए (NDA) – 49%

महागठबंधन (Mahagathbandhan) – 36%

अन्य – 15%

एनडीए के भीतर सीटों का अनुमान:

भारतीय जनता पार्टी (BJP): 80-85 सीटें

जनता दल यूनाइटेड (JDU): 60-65 सीटें

हम (HAM): 3-6 सीटें

एलजेपी (रामविलास गुट): 4-6 सीटें

आरएलएम (राष्ट्रवादी लोक जनता दल): 1-2 सीटें

महागठबंधन के भीतर सीटों का अनुमान:

राष्ट्रीय जनता दल (RJD): 60-65 सीटें

कांग्रेस: 7-10 सीटें

CPI-ML: 6-9 सीटें

CPI: 0-1 सीट

CPIM: 0-1 सीट

वीआईपी (VIP): 2-4 सीटें

नीतीश कुमार को जनता फिर CM के रूप में देखना चाहती

सर्वे में नीतीश कुमार को सबसे अधिक समर्थन मिला है. 42 फीसदी लोग उनके काम से खुश हैं और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं.

मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद: