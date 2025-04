BREAKING: राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा पर बोले सीएम फडणवीस, 'बिछड़े हुए एक साथ आते हैं तो हमें खुशी है'; VIDEO

Devendra Fadnavis On Raj Thackeray and Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की अटकलें तेज़ हैं. इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने कहा, "अगर वे दोनों साथ आते हैं तो हमें खुशी है. अगर बिछड़े हुए लोग फिर से साथ आते हैं और उनका आपसी विवाद खत्म होता है, तो यह अच्छी बात है. इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है.

वहीं फडणवीस ने आगे कहा, "लेकिन इस पर हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने (राज ने) ऑफर दिया और उन्होंने (उद्धव ने) जवाब दिया. इस वे दोनों बोल सकते हैं. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच उद्धव और राज ठाकरे आएंगे साथ? राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत

#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "If the two come together, we will be happy about it, because if people settle their differences, it is a good thing. What else can I say about it?..." https://t.co/jXt2DOW3dj pic.twitter.com/9jHK9XYdQ6

— ANI (@ANI) April 19, 2025