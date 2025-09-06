'B से बीड़ी, B से बिहार': केरल कांग्रेस IT सेल के चीफ VT Balaram ने दिया इस्तीफ, विवादित सोशल मीडिया पोस्ट बनी वजह?

Photo- @AhamB369/X

'Bidis and Bihar Start from B': केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दो बार विधायक रहे वीटी बलराम (VT Balaram) ने शुक्रवार को पार्टी की सोशल मीडिया सेल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया. उनका यह कदम उस विवाद के बाद आया है, जिसमें कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट डाली गई थी, जिससे बिहार में बवाल मच गया था. दरअसल, हाल ही में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अकाउंट से एक पोस्ट की गई थी. इसमें लिखा था, "बीड़ी और बिहार दोनों ही B से शुरू होते हैं. अब इसे पाप नहीं माना जा सकता."

यह टिप्पणी GST दरों में हालिया बदलाव से जुड़ी थी. पोस्ट में बीड़ी पर टैक्स कम करने और सिगरेट पर टैक्स बरकरार रखने का जिक्र था.

एस जयशंकर ने कांग्रेस पर कसा तंज

While some media outlets report that the Kerala social media chief of Congress V T Balaram resigned due to an insult directed at the people of Bihar, the chief himself has clarified that his resignation is unrelated to the 'bidi' post. Rahul Gandhi's faction continues to… https://t.co/KMNNF3hx1b pic.twitter.com/K4ebPbUmrl — S.Jayashankar (@jaypanicker) September 6, 2025

आलोचना का कारण बनी केरल कांग्रेस की पोस्ट

यह पोस्ट कुछ ही घंटों में देशभर में आलोचना का कारण बन गई. बिहार के नेताओं ने इसे राज्य और यहां के लोगों का अपमान बताया. एनडीए (NDA) के कई नेताओं ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया. वहीं, कांग्रेस की सहयोगी राजद (RJD) को भी इस विवाद से किनारा करना पड़ा.

दरअसल, बिहार बीड़ी उत्पादन (Bihar Bidi Production) का एक प्रमुख केंद्र है और यहां लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं. आंकड़ों के अनुसार, देश भर में लगभग 70 लाख लोग बीड़ी क्षेत्र में काम करते हैं. ऐसे में बिहार (Bihar Election 2025) को बीड़ी से जोड़ने वाली टिप्पणी पर नाराजगी और बढ़ गई.

बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया

बताया जा रहा है कि यह विवाद उस समय उभरा जब हाल ही में जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए थे. नई दरों के तहत बीड़ी पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया. वहीं, बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू पत्ते पर टैक्स को केवल 5 प्रतिशत ही रखा गया है. जबकि सिगरेट पर अधिकतम टैक्स (High Taxes) पहले की तरह जारी रहेगा.

इस विवाद के बाद वीटी बलराम ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी. पिछले साल डॉ. पी. सरीन के इस्तीफे के बाद से वह केपीसीसी की सोशल मीडिया इकाई की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. बलराम ने कहा कि वह पार्टी को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसलिए पद छोड़ रहे हैं.

केरल कांग्रेस की विवादित पोस्ट को किया गया डिलीट

फिलहाल, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस मामले पर ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन पार्टी ने तुरंत ही विवादित पोस्ट हटा दिया. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की सोशल मीडिया रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.