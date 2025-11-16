Bihar: रोहिणी आचार्य के समर्थन में BJP सांसद जगदम्बिका पाल, बोले- यह देश की बेटियों का अपमान

(Photo Credits ANI)

Jagadambika Pal on Acharya: भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में खड़े नजर आए हैं. उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, वह ठीक नहीं है. वह एक बेटी हैं और जिस तरह से उनका अपमान किया गया, वह सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश की बेटियों का अपमान हुआ है.

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव का समर्थन करने वाली रोहिणी आचार्य ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर राजनीति से दूरी बनाने की बात कही. रविवार को उन्होंने एक और पोस्ट में दावा किया कि उन्हें गालियां दी गईं और नौबत यहां तक आ गई कि पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। मजबूरी में मुझे माता-पिता और बहनों को छोड़ना पड़ा. यह भी पढ़े: Rohini Emotional Post: RJD परिवार में फूट? लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लिखीं ये दर्द भरी बातें

रोहिणी के पोस्ट पर भाजपा सांसद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि रोहिणी एक बहन हैं, एक बेटी हैं और एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी, त्याग किया है। अपनी निष्ठा के बावजूद उन्हें अपना घर और परिवार छोड़ना पड़ा. ऐसा व्यवहार न केवल उनके प्रति अपमानजनक है, बल्कि देश की सभी बेटियों का अपमान है.

वहीं बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा कि जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, उसे हमने भी देखा है। किसी भी महिला के लिए अपने ही परिवार में ऐसी स्थिति का सामना करना बेहद दुखद और अपमानजनक होता है.उन्होंने कहा कि अगर रोहिणी की ओर से कोई शिकायत हमारे समक्ष आती है तो हम संज्ञान लेंगे.

उन्होंने कहा कि रोहिणी ने अपने पिता को किडनी दान की थी, जिसे एक बेटी द्वारा अपना कर्तव्य निभाने के एक उल्लेखनीय कार्य के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया था। अब हम सुन रहे हैं कि उन्हें अपने परिवार में, अपने पिता या भाइयों द्वारा अपमानित किया जा रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद रोहिणी ने दो लगातार पोस्ट के माध्यम से खुद को परिवार के सदस्यों द्वारा अपमानित करने का आरोप लगाया. रोहिणी के आरोप पर अभी राजद या फिर परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.