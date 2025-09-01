VIDEO: 'डबल इंजन सरकार 6 महीने में गिर जाएगी': बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' के समापन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, NDA पर किया तीखा हमला
Photo- PTI

Kharge Attack on Modi Shah: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार (NDA Government) पर सीधा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि आने वाले छह महीनों में बिहार से डबल इंजन वाली सरकार (Double Engine Government) का जाना तय है और सत्ता गरीबों, पिछड़ों और दलितों की नई सरकार के हाथों में जाएगी. खड़गे ने पटना में 'मतदाता अधिकार यात्रा (Matdata Adhikar Yatra)' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वोट चोरी के सहारे बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) जीतने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने लोगों को आगाह किया कि अगर जनता सचेत नहीं हुई तो उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे.

मल्लिकार्जुन खड़गे का BJP पर बड़ा हमला

'RSS और BJP नीतीश को दरकिनार कर देंगे'

कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश पहले समाजवाद की बात करते थे, लेकिन अब वे भाजपा-आरएसएस (BJP-RSS) के साथ खड़े हैं. खड़गे ने दावा किया कि समय आने पर आरएसएस और भाजपा नीतीश को दरकिनार कर देंगे.

खड़गे ने कहा कि यात्रा को रोकने की कोशिशें की गईं, लेकिन बिहार की जनता और महागठबंधन के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और यह बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा.

'मतदाता अधिकार यात्रा' का हुआ समापन

'मतदाता अधिकार यात्रा' का समापन गांधी से अंबेडकर तक मार्च के साथ हुआ, जिसे पटना के डाकबंगला चौराहे (Dakbungla Chauraha) पर पुलिस ने रोक दिया. यहीं पर खड़गे और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया.

इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren), राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी, भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत और कई अन्य भारतीय गठबंधन नेता उपस्थित थे.