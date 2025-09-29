VIDEO: 'Rahul Gandhi के सीने में गोली मार दी जाएगी': BJP प्रवक्ता Printu Mahadev के बिगड़े बोल, कांग्रेस ने गृहमंत्री Amit Shah को लिखा पत्र

राहुल गांधी

BJP spokesperson Printu Mahadev Controversial Statement: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को पत्र लिखकर भाजपा प्रवक्ता प्रिंटू महादेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख हिंसा (Ladakh Violence) पर एक टीवी डिबेट के दौरान महादेव ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी (Controversial remarks on Rahul Gandhi) की और कहा, "राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी." कांग्रेस ने इस बयान को घातक और खतरनाक बताया है.

केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा पत्र

Is this the kind of deplorable political culture that @BJP4India wants to promote? pic.twitter.com/CRUWv59QPL — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) September 28, 2025

कांग्रेस ने अमित शाह को लिखा पत्र

वेणुगोपाल ने पत्र में लिखा है कि इस तरह के बयान न केवल राहुल गांधी की सुरक्षा (Rahul Gandhi's Security) के लिए खतरा हैं, बल्कि संविधान, कानून के शासन और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की भावना को भी कमजोर करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महादेव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई न करने से भाजपा हिंसा को सामान्य बना रही है और इसमें मिलीभगत का संदेह पैदा कर रही है.

'भाजपा ने दी जान से मारने की धमकी'

पत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कई अलर्ट जारी किए हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने खुलेआम उन्हें जान से मारने की धमकी (Death Threats) देकर भय और खतरे का माहौल पैदा कर दिया है. कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने इसे विपक्ष के नेता के खिलाफ एक बड़ी साजिश माना है.

सुरक्षा संबंधी पत्र मीडिया में हुआ लीक

वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि यह चौंकाने वाला है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को लिखा गया सुरक्षा संबंधी पत्र रहस्यमय परिस्थितियों में मीडिया में लीक हो गया, जिससे इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और राजनीतिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और भाजपा को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.