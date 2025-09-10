प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की फोन पर बात, जानें किन मुद्दों पर हुई बातचीत
PM Modi with PM Giorgia Meloni | PTI

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) से फोन पर बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. पीएम मोदी ने कहा कि भारत-इटली संबंध न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हैं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं. यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने यूरोपीय संघ से भारत पर व्यापक शुल्क लगाने की मांग की है.

बातचीत में यूक्रेन संकट भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा. दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि युद्ध का जल्द समाधान निकालना वैश्विक शांति के लिए जरूरी है. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा से संवाद और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए विवादों को सुलझाने के पक्ष में रहा है. मेलोनी ने भी इस दिशा में इटली के सहयोग को जारी रखने का आश्वासन दिया.

पीएम मोदी का पोस्ट

पीएम मोदी ने X पर किए एक पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बेहतरीन बातचीत हुई. हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने में अपनी साझा रुचि व्यक्त की. भारत-यूरोपीय संघ (EU) व्यापार समझौते को पारस्परिक रूप से लाभकारी रूप से अंतिम रूप देने और IMEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए इटली के सक्रिय समर्थन के लिए पीएम मेलोनी का धन्यवाद किया."

भारत-ईयू व्यापार समझौते पर इटली के समर्थन की सराहना

पीएम मोदी ने इटली द्वारा भारत-यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के लिए मेलोनी का धन्यवाद किया. यह समझौता भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. इसके अलावा, दोनों नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कनेक्टिविटी (IMEEC) पहल को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे वैश्विक व्यापार मार्गों को मजबूत किया जा सके.

मेलोनी और मोदी की बढ़ती दोस्ती

प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकातें और बातचीत अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं. पिछले जून में भी दोनों नेता कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे. उनकी बातचीत और गर्मजोशी से भरे रिश्ते ने सोशल मीडिया पर #Melodi हैशटैग को एक बार फिर ट्रेंडिंग में ला दिया.