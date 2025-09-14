‘पीएम मोदी को बार-बार असम आना चाहिए, उनके नेतृत्व में देश तरक्की के पथ पर', दरांग जिले में उत्साहित हुए लोग

दरांग,14 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के असम दौरे से लोगों में उत्साह देखने को मिला है. रविवार को पीएम मोदी ने असम के दरांग जिले में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे विकास को नई गति मिलेगी. पीएम मोदी ने इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंचे. कुछ लोगों ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा कि पीएम मोदी को बार-बार असम आना चाहिए, क्योंकि वे हर बार ढेर सारी सौगातें लाते हैं. पीएम मोदी की सभा और उनकी ओर से असम व नॉर्थ ईस्ट के लिए लाई गई विकास योजनाओं ने लोगों में जबरदस्त उत्साह भरा है.

हृदय रंजन दास ने बताया कि पहले असम के लिए इतना अच्छा काम नहीं हुआ, जितना पीएम मोदी के कार्यकाल में हो रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भाषण को सुनकर अच्छा लगा है. हम चाहते हैं कि वे हमारे देश के लिए अच्छे-अच्छे कार्य करते रहें. मिताली देवी ने उनके भाषण को सुनकर खुशी जताई. रिंग रोड और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाएं देने के लिए हम उन्हें तह दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं. दूसरे शख्स ने कहा कि पीएम मोदी यहां आए, हम लोगों के बीच उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी. हम सभी लोग बहुत खुश हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में असम और देश प्रगति कर रहा है.

दरांग जिले में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में एक और सेक्टर में बहुत बड़ा काम देश में हुआ है. ये सेक्टर है हेल्थकेयर का, आरोग्य का, हमारे यहां अस्पताल होते थे तो बड़े शहरों में, वहां इलाज कराने जाते थे, तो बहुत महंगा पड़ता था. हमने एम्स मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क देश के कोने-कोने तक फैला दिया. यहां असम में तो विशेष तौर पर कैंसर के हॉस्पिटल भी बनाए गए. बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है, यानी आजादी के 60-65 वर्षों में जितने मेडिकल कॉलेज बने, उतने हमने बीते 11 वर्षों में बनाए हैं. 60-70 साल में जो काम हुआ है, वो हमने 10-11 साल में कर दिया है.

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे. अब जब दरांग में मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहां 24 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे. पीएम मोदी ने कुरुवा–नारेंगी ब्रिज का जिक्र करते हुए कहा कि इस ब्रिज से गुवाहाटी और दरांग के बीच की दूरी कुछ ही मिनट की हो जाएगी. इससे आम लोगों के समय और पैसे की बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, टाइम कम लगेगा, ट्रैफिक की परेशानियां कम होंगी, और इसके कारण कीमतें भी कम हो जाएंगी.

उन्होंने कहा कि नई रिंग रोड जब बन जाएगी तो अपर असम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ये रिंग रोड 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे, एक एयरपोर्ट, तीन रेलवे स्टेशन और एक इनलैंड वाटर टर्मिनल को आपस में जोड़ने का काम करेगा. यानी असम में पहली बार सीमलेस मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क बनेगा. ये है डबल इंजन की भाजपा सरकार का विकास का मॉडल.