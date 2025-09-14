Odisha Shocker: हॉस्टल में सोयें हुए छात्रों की आंखों में डाला Feviquick, 8 विद्यार्थियों की आंखें चिपकी, ओडिशा के कंधमाल जिले से हैरान करनेवाली घटना आई सामने

Credit-(FB Pixabay)

कंधमाल, ओडिशा: सरकारी स्कूलों के हॉस्टल (Hostel) में मारपीट की कई घटनाएं हमने सुनी है. लेकिन ओडिशा (Odisa) के कंधमाल (Kandhamal) जिले के एक सेवाश्रम स्कूल से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसको सुनकर लोग हैरान हो गए है. यहांपर कुछ छात्रों ने दुसरे सोयें हुए 8 छात्रों की आंखों में फेविक्विक (Feviquick) डाल दिया. जिसके कारण छात्र जब सुबह उठे थे इनकी आंखें ही नहीं खुल रही थी. जिसके बाद हॉस्टल में हंगामा मच गया. सभी छात्रों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. बताया जा रहा है की छात्रों की आंखों में क्लास के ही छात्रों ने फेविक्विक डाल दिया. सुबह जब छात्र उठे तो उनकी आंखें चिपकी हुई थी और आंखें नहीं खुलने के कारण छात्रों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया.

छात्रों के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनकर वार्डन पहुंचे. सभी छात्रों को तुरंत गोछापाड़ा हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. ये भी पढ़े:Odisha: लापरवाही की हदें पार! बच्ची को स्कूल में ही छोड़ गए टीचर, रात भर अकेली खिड़की में फंसी रही मासूम, ओडिशा के केओंझर ज़िले का वीडियो आया सामने; VIDEO

क्या है पूरा मामला?

ये घटना कंधमाल (Kandhamal) जिले के सालगुडा के सेवाश्रम स्कूल का है. जब रात में सभी छात्र सो रहे थे तो कुछ छात्रों ने करीब 8 छात्रों की आंखों में फेवीक्विक (Feviquick) डाल दिया. सभी की उम्र 12 से 14 साल की बताई जा रही है. फेवीक्विक डालने के बाद छात्रों की आंखें चिपक गई और सुबह जब उनकी आंखें नहीं खुली तो छात्रों ने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया. सभी छात्रों को गोछापाड़ा के हॉस्पिटल (Hospital) में ले जाया गया. वहां से उन्हें फूलबनी जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है. डॉक्टर का कहना है की समय पर इलाज मिलने के बाद एक बड़ा हादसा टल गया, जिसके कारण इनकी आंखें खराब नहीं हुई. बताया जा रहा है की बच्चों का इलाज हॉस्पिटल में जारी है.

प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड

इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल (Principal) को सस्पेंड (Suspend) कर दिया गया है. इसके साथ जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए है. इसके साथ स्कूल और हॉस्टल के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है.