PM Modi In Bengal: बंगाल की जनता से शत्रुता निभा रही हैं ममता बनर्जी, सिंगूर में टीएमसी पर गरजे पीएम मोदी

सिंगूर, 18 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हर कोई 15 वर्ष के महा-जंगलराज को बदलना चाहता है. अभी-अभी भाजपा और एनडीए ने बिहार में जंगलराज को एक बार फिर से रोका है. अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महा-जंगलराज को विदा करने के लिए तैयार है. पश्चिम बंगाल में मिले निपा वायरस के मामले, क्या है राज्य सरकार की तैयारियां?

उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि बड़ी संख्या में महिलाएं मुझे आशीर्वाद देने आई हैं. किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और युवाओं का उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. सभी लोग यहां एक ही उम्मीद के साथ एकत्रित हुए हैं. वे वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं. लोग 15 वर्षों की अराजकता को समाप्त करने और वास्तविक परिवर्तन लाने की अपनी इच्छा में एकजुट हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज ऐसे समय में सिंगूर आया हूं, जब देश ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है. संसद में भी विशेष चर्चा करके वंदे मातरम् का गौरव गान किया है. पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धाभाव से नमन किया. हुगली और वंदे मातरम् का रिश्ता तो और भी विशेष है. कहते हैं कि यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम् को उसका पूर्ण स्वरूप दिया.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वंदे मातरम् आजादी का उद्घोष बना था, उसी तरह हमें वंदे मातरम् को पश्चिम बंगाल और भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है. ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है. पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया. अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया.

उन्होंने कहा कि पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम 24 या 25 तारीख से शुरू होते थे और 30 जनवरी को पूरे होते थे. हमने ये कार्यक्रम बदल दिया. हमने अब 23 जनवरी यानी सुभाष बाबू की जन्मजयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया. बंगाली भाषा और साहित्य की समृद्ध विरासत है. हालांकि, दिल्ली में भाजपा सरकार को सत्ता में लाने के आपके आशीर्वाद के बाद ही बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला. इसके परिणामस्वरूप, बंगाली भाषा में शोध पर अब विशेष बल दिया जाएगा. भाजपा सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब टीएमसी केंद्र में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा थी, तब उनके पास इन उपलब्धियों को हासिल करने का अवसर था, लेकिन मोदी के बंगाल के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता ने ही इन्हें साकार किया. बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी तब मिला, जब आपने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को में सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है. मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, किसानों, माताओं-बहनों की हर संभव सेवा करूं. लेकिन यहां की टीएमसी सरकार. केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती. टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है! टीएमसी... यहां के नौजवानों, यहां की माताओं-बहनों, और यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए है.

मैं बंगाल के युवाओं, किसानों और महिलाओं के समर्थन में निरंतर प्रयासरत हूं. हालांकि, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने से रोक रही है. यह समझ में आता है कि मोदी और भाजपा से उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह खेदजनक है कि टीएमसी की शत्रुता राज्य के नागरिकों के कल्याण को प्रभावित कर रही है. इसी सोच के साथ देशभर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देशभर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही हैं. लेकिन, बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है. हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार-बार चिट्ठी लिखते हैं. लेकिन, टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है. इससे बंगाल के मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है. बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं.

उन्होंने कहा कि बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं. यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं यहां हैं. यहां के मछुआरे भाई-बहनों में वह ताकत है. इसके लिए जरूरी है कि मछुआरे भाई-बहनों को मदद और बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। टीएमसी बंगाल के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है. देशभर में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं टीएमसी पश्चिम बंगाल के बच्चों को इन स्कूलों द्वारा दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर रही है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए टीएमसी सरकार को बदलने का समय आ गया है. विकास के काम में रुकावट डालने वाली हर सरकार को अब देश का जागरूक मतदाता लगातार सजा दे रहा है. दिल्ली प्रदेश में भी एक ऐसी ही सरकार थी, जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी. हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे. इसलिए, दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता भी अब ठान चुकी है. यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं ताकि यहां भी भाजपा सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो और गरीबों को मुफ्त इलाज मिले. बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है. जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है.

उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार का होना बेहद जरूरी है. जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए उल्लेखनीय प्रगति हो रही है. मैं हर घर जल योजना की सफलता का उदाहरण देना चाहूंगा. केंद्र सरकार देशभर के गांवों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. उदाहरण के लिए, त्रिपुरा में पिछली सरकार के कार्यकाल में हर 100 घरों में से केवल 4 घरों में ही पाइप से पानी पहुंचता था. आज भाजपा सरकार के तहत हर 100 घरों में से 85 घरों में पाइप से पानी पहुंच रहा है.

उन्होंने कहा कि बंगाल से टीएमसी के महा-जंगलराज का जाना और भाजपा के सुशासन का आना बहुत जरूरी है. इसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा. उन्होंने नारीशक्ति और युवाशक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था. अब बंगाल की बहन-बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी.

टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं. बंगाल की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है. इसलिए, मैं पश्चिम बंगाल की माताओं-बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं. आपके बेटे-बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी. इसलिए, आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है.