जल्द होगी PM मोदी और ट्रंप की मुलाकात? जानें अमेरिकी अधिकारी ने क्या कहा

भारत और अमेरिका के रिश्ते हाल के दिनों में व्यापारिक तनाव और टैरिफ विवाद को लेकर चर्चा में हैं. इसके बावजूद दोनों देशों के बीच सकारात्मक रिश्तों की पुष्टि करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं.

अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “मुझे पूरा यकीन है कि पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात जल्द होगी. दोनों नेताओं के बीच बहुत ही सकारात्मक रिश्ता है.” अधिकारी ने यह भी माना कि भले ही मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर मतभेद हैं, लेकिन रिश्तों का भविष्य उज्ज्वल है.

व्यापारिक विवाद पर क्या कहा?

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में व्यापारिक मुद्दों को लेकर तनातनी देखने को मिली है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भारत की नीतियों पर नाराज़गी जताई है. इस पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा, “यह तनाव हमारी साझेदारी की जटिलता को दर्शाता है. रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नीतिगत मतभेद होना स्वाभाविक है.”

क्वाड शिखर सम्मेलन की तैयारी

अमेरिकी अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी चल रही हैं. यह बैठक इस साल के अंत या 2026 की शुरुआत में आयोजित की जा सकती है. क्वाड को लेकर अमेरिका का मानना है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसकी भूमिका बेहद अहम है.

उच्च स्तरीय मुलाकातों का सिलसिला

अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद व्हाइट हाउस पहुंचे थे और सिर्फ दो हफ्तों में उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी. इसके अलावा, नए विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी कार्यभार संभालने के तुरंत बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और फिर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत की.

रिश्तों की दिशा पर भरोसा

अधिकारी ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा बोलने का अंदाज़ कई बार देशों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की अहमियत इतनी बड़ी है कि इन्हें छोटे विवाद प्रभावित नहीं कर सकते. उनके मुताबिक, “जब आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यह रिश्ता लगातार सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है और और मजबूत हो रहा है.”