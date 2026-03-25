Petrol-Diesel Shortage Rumours: LPG संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों पर BPCL का बयान, दिया ईंधन का पर्याप्त भंडार का भरोसा
(Credit-Wikimedia commons)

 Petrol-Diesel Shortage Rumours:  देश के कुछ हिस्सों में ईंधन की कमी को लेकर फैल रही चिंताओं के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि देश में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और इस तरह की खबरें पूरी तरह से "आधारहीन" हैं. बीपीसीएल का यह बयान जनता के बीच फैल रही घबराहट को शांत करने और अनावश्यक 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) को रोकने के उद्देश्य से आया है.

पर्याप्त भंडार-सुचारू आपूर्ति श्रृंखला

बीपीसीएल ने जोर देकर कहा कि भारत भर में ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है. कंपनी के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का पर्याप्त भंडार मौजूद है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वितरण नेटवर्क सुचारू रूप से काम कर रहा है और देशभर में उपलब्धता में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है.  यह भी पढ़े:  VIDEO: ‘गैस नहीं है? दही-चूड़ा खाओ…’ वायरल वीडियो पर सियासत गरमाई, RJD ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- ‘क्या दिन ला दिए हैं प्रधानमंत्री ने’ 

BPCL का स्टेटमेंट

वैश्विक तनाव और घरेलू स्थिति

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है. हालांकि, बीपीसीएल ने दोहराया कि भारत की घरेलू ईंधन स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित है. कंपनी ने रेखांकित किया कि भारत पेट्रोल और डीजल का शुद्ध निर्यातक (Net Exporter) है, जो वैश्विक अनिश्चितता के दौरान भी घरेलू मांग को पूरा करने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है.

अफवाहों-जमाखोरी से बचने की सलाह

कंपनी ने नागरिकों से शांत रहने की अपील की है और घबराहट में आकर ईंधन की अधिक खरीदारी या जमाखोरी न करने की सलाह दी है. बीपीसीएल ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक खरीदारी से कृत्रिम कमी (Artificial Shortage) पैदा हो सकती है, जिससे स्थिर आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हो सकती है.

बीपीसीएल का आश्वासन

अंततः, बीपीसीएल के इस बयान ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत की ईंधन आपूर्ति संतोषजनक और पर्याप्त है. कंपनी के सभी ऑपरेशन पूरी तरह चालू हैं और देश की जरूरतों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित है.