हद है! फ्लाइट के टॉयलेट में सिगरेट फूंक रहा था यात्री, धुआं उठने से मचा हड़कंप; Mumbai Airport पर हुआ गिरफ्तार

Arrested for smoking on a flight (Representational Image | PTI)

Mumbai Airport Passenger Arrested: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) पर एक 25 वर्षीय यात्री को गिरफ्तार किया गया है. युवक पर फ्लाइट के टॉयलेट में धूम्रपान (Smoking in Flight) करने का आरोप है, जिससे विमान में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना शुक्रवार रात की है, जब फुकेत जाने वाली एक फ्लाइट के टॉयलेट से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. एयरलाइन कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति पर प्रतिक्रिया दी और आरोपी यात्री को रंगेहाथ पकड़ लिया.

साउथ मुंबई का रहने वाला है आरोपी

युवक की पहचान भव्य गौतम जैन (Bhavya Gautam Jain Arrested) के रूप में हुई है, जो दक्षिण मुंबई के नेपियंसी रोड इलाके का निवासी है. जैसे ही फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी, उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, जैन ने टॉयलेट में सिगरेट जलाई थी, जो विमानन नियमों का गंभीर उल्लंघन है.

विमान अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई

पुलिस (Mumbai Police) ने उसे विमान अधिनियम की संबंधित धाराओं (Section of the Aircraft Act) के तहत गिरफ्तार किया है. देश के सभी यात्री विमानों में धूम्रपान सख्त वर्जित है. ऐसे मामलों को बेहद गंभीर माना जाता है, क्योंकि इनमें यात्रियों की सुरक्षा शामिल होती है.

नियम तोड़ने वाले आरोपी से पूछताछ जारी

आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और हवाईअड्डा अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.