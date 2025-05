जम्मू, पंजाब, राजस्थान के कई शहरों में पाकिस्तान ने ड्रोन से किया हमला, फिरोजपुर में एक परिवार घायल

नई दिल्ली: पाकिस्तान द्वारा लगातार दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन हमले किए गए, जिससे भारत-पाक सीमा पर तनाव और गहरा गया है. शुक्रवार को किए गए इन हमलों को भारतीय सुरक्षा बलों ने समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई इलाकों में ब्लैकआउट, धमाकों और भारी फायरिंग ने आम नागरिकों को भयभीत कर दिया है. जम्मू-कश्मीर में जम्मू, सांबा, राजौरी, उरी, पूंछ, नोगाम और कुपवाड़ा में लगातार ड्रोन दिख रहे हैं कई इलाकों में धमाके भी सुनाई दे रहे हैं. यही हाल पंजाब में अमृतसर, पठानकोट और फिरोजपुर में भी है. राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी ड्रोन दिख रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को भारतीय सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया.

भारत-पाक तनाव के बीच 28 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद, हवाई यात्रियों के लिए अलर्ट जारी.

पंजाब के फिरोजपुर में पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया, जिससे इलाके में घुप अंधेरा छा गया. इसके बाद सायरन और विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दीं. पठानकोट और जम्मू में भी लगातार दूसरी रात अंधेरा और सायरनों के साथ लोगों की नींद उड़ी रही.

फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन ने रिहायशी इलाके पर हमला किया और एक परिवार घायल हो गया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

Punjab | One Pakistani drone has hit a residential area in Firozpur and injured a family. Rushed to hospital for further treatment

