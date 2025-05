Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में लगे पोस्टर, पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों की जानकारी पर ₹20 लाख के इनाम की घोषणा; VIDEO

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलवामा जिले में आतंकियों की तलाश तेज करते हुए पुलिस ने कई इलाकों में पोस्टर लगाए हैं, जिनमें आतंकियों की पहचान और ठिकाने की जानकारी देने वालों को ₹20 लाख के नकद इनाम की घोषणा की है.

पुलवामा जिले के विभिन्न सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ये पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की विश्वसनीय जानकारी देगा, उसे ₹20 लाख का इनाम दिया जाएगा. इसके साथ ही जानकारी देने वाले की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखने का भी आश्वासन दिया गया है. यह भी पढ़े: Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले से जुड़ी फोटो-वीडियो हो तो तुरंत भेजें, NIA ने जारी किया फोन नंबर

#WATCH | Jammu & Kashmir | Posters appear in different parts of Pulwama District, announcing Rs 20 lakh reward on information of terrorists involved in Pahalgam terror attack pic.twitter.com/QN6cqfHq7r

— ANI (@ANI) May 13, 2025