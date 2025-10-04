Odisha: सीएम मोहन माझी ने भूस्खलन और बाढ़ से हुई मौतों पर जताया दुख, सहायता की घोषणा की

भुवनेश्वर, 3 अक्टूबर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (Mohan Charan Majhi) ने शुक्रवार को गजपति जिले में 2 अक्टूबर को भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से दो लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में बस्तीगुड़ा ग्राम पंचायत के त्रिनाथ नायक और मेरीपल्ली ग्राम पंचायत के लक्ष्मण नायक की मौत हो गई. मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, "घटना की जानकारी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहरा दुख व्यक्त किया और गजपति के जिला कलेक्टर को मृतकों के परिजनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्देश दिया."

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 2 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के कारण गजपति जिले के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़कें अवरुद्ध होने सहित व्यापक क्षति हुई. ऐसी ही एक घटना में, आर. उदयगिरि पुलिस सीमा के अंतर्गत बस्तीगुड़ा गांव में गुरुवार शाम लगभग 4.30 बजे भूस्खलन हुआ, जिसमें गांव के निवासी 50 वर्षीय त्रिनाथ नायक की मौत हो गई. इसी तरह, गजपति जिले के मोहना क्षेत्र के बांधगुड़ा गांव के 40 वर्षीय लक्ष्मण मलिक गुरुवार शाम अपने बछड़े को बचाने की कोशिश में पानी के तेज़ बहाव के कारण लुदरू नाले में बह गए. शुक्रवार सुबह उनका शव लुदरू नाले के पानी से बरामद किया गया.

इस बीच, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद बचाव दल अभी तक गजपति के महुलसाही गांव के 35 वर्षीय राजिका सबर और उनके बुजुर्ग पिता कार्तिक सबर का पता नहीं लगा पाए हैं, जो कथित तौर पर गांव के पास हुए भीषण भूस्खलन के दौरान मलबे में दबे हुए थे. पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि पिता-पुत्र गुरुवार सुबह काम के लिए खेत गए थे. उनके खेत के पास दोपहर लगभग 1.30 बजे भूस्खलन हुआ. उनके वापस न लौटने पर, ग्रामीणों को संदेह है कि वे भूस्खलन के कारण दब गए होंगे. इस बीच, कुछ लोगों को यह भी संदेह है कि वे बाढ़ के कारण नाले के पास लापता हो गए होंगे. यहां यह बताना उचित होगा कि ओडिशा तट पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई.