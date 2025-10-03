कार से लेकर टीवी तक धड़ाधड़ हुई बिकी, GST में बदलाव के बाद नवरात्रि में देशभर में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड

Representational Image | Pixabay

नई दिल्ली: भारत ने इस बार नवरात्रि के मौके पर पिछले एक दशक की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की. सरकार के सूत्रों के मुताबिक, यह रिकॉर्ड न केवल बढ़ती उत्सव की मांग की वजह से बना, बल्कि हाल ही में लागू किए गए NextGen GST Reforms ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. सरकार ने 22 सितंबर से GST संरचना को सरल बनाते हुए एक दो-स्तरीय टैक्स सिस्टम लागू किया है. अब ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब में आती हैं, जबकि अल्ट्रा-लक्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया है. इस बदलाव से आम जनता पर टैक्स का बोझ घटा है और मध्यवर्ग की खरीदारी की क्षमता में वृद्धि हुई है.

ऑटो सेक्टर में बंपर बिक्री

नवरात्रि में सबसे बड़ी छलांग ऑटो सेक्टर ने लगाई. मारुति सुजुकी ने अपने इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. कंपनी ने केवल पहले दिन 30,000 कारों की डिलीवरी की और पूरे त्योहार में 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं. महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिटेल सेल्स 60% बढ़ीं, जिनमें XUV700 और Scorpio N की सबसे ज्यादा मांग रही.

हुंडई की SUV बिक्री का हिस्सा कुल बिक्री का 72% तक पहुंच गया, जबकि टाटा मोटर्स ने 50,000 से अधिक गाड़ियां बेचीं. हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ने भी टू-व्हीलर सेगमेंट में रिकॉर्ड बिक्री की.

इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल सेक्टर की चमक

हायर (Haier) की बिक्री में 85% की वृद्धि हुई और उनके बड़े स्क्रीन टीवी की दिवाली स्टॉक लगभग खत्म हो गया. रिलायंस रिटेल ने स्मार्टफोन, फैशन और टीवी जैसे सेगमेंट्स में 20-25% की वृद्धि दर्ज की. विजय सेल्स और एलजी इंडिया ने भी जबरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाई.

सरकार का दावा: सुधारों का मिला सीधा फायदा

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि GST सुधारों ने उपभोक्ता विश्वास को नई ताकत दी है. उनका कहना है कि त्योहारी सीजन का पहला आधा हिस्सा (ओणम से दशहरा तक) सालाना बिक्री का लगभग 40-45% हिस्सा होता है. इस बार कई कंपनियों ने 25% से 100% तक की बिक्री वृद्धि दर्ज की है, जो भारत की खपत-आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है.

नवरात्रि 2025: भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत

इस बार की नवरात्रि बिक्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग और सरकारी नीतियों का सही संतुलन कितना बड़ा फर्क ला सकता है. NextGen GST Reforms ने आम लोगों की जेब में राहत दी है और कंपनियों के लिए विकास का नया रास्ता खोला है.