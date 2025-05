Who Was Vaishnavi Hagawane? राजेंद्र हगावने की बहू वैष्णवी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुणे के एनसीपी नेता पर दहेज उत्पीड़न का आरोप

पुणे, 21 मई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नेता राजेंद्र हगावने की बहू वैष्णवी शशांक हगावने ने 16 मई को पुणे के भुकुम स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसके ससुराल पक्ष के पांच सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. उसकी आत्महत्या के बाद, मामले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है कि वैष्णवी हगावने कौन थी और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, वैष्णवी को उसके पति ने एक बंद कमरे में बेहोशी की हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे लगातार शारीरिक शोषण का संदेह पैदा हो रहा है. यह भी पढ़ें: UP Shocker: अंबेडकरनगर में 5 लाख रुपये दहेज के लिए पति और ससुराल वालों ने महिला को घर से निकाला, वीडियो आया सामने

उसके पिता ने आरोप लगाया है कि 2023 में उसकी शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. आइए जानते हैं कौन थीं वैष्णवी हगावने और उनके ससुराल वालों पर क्या आरोप हैं.

Marriage isn’t love it’s a dirty deal wrapped in rituals.

They want obedience, not opinion. Silence, not strength.

Her life meant nothing, but her jewellery did.

Vaishnavi didn’t die by suicide she was murdered by greed, in laws, and a society that sees women as burdens. https://t.co/QLbp9Rn2qv

