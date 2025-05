MP Shocker: ग्वालियर में दंपत्ति के बीच बहस हुई जानलेवा, पति ने अपने साले और पत्नी को मारी गोली- वीडियो आया सामने

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 23 मई: ग्वालियर में गुरुवार को पत्नी से तीखी बहस के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके भाई को गोली मार दी. घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गोली चलने से कुछ देर पहले किसी को रोते हुए सुना जा सकता है. फुटेज में एक महिला फर्श पर पड़ी हुई है, खून बह रहा है और दर्द से कराह रही है. कुछ ही देर बाद भाई को भी गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है. गोली चलने से पहले महिला को अपने भाई से जगह छोड़ने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है. यह घटना गुरुवार देर रात ग्वालियर के भितरवार सहारन गांव में हुई. हादसे में साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है. यह भी पढ़ें: पति बना हैवान! पत्नी की बेरहमी से की हत्या, शव के टुकड़े-टुकड़े कर मछलियों को खिलाया

जानकारी के अनुसार विक्रमजीत उर्फ ​​विक्की संधू का अपनी पत्नी दलजीत से विवाद चल रहा था. इन विवादों के चलते दलजीत पिछले कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी. गुरुवार को वह अपने भाई ओमकार के साथ ससुराल लौटी. वहां दोनों के बीच फिर से विवाद हो गया. झगड़े के दौरान विक्रमजीत ने बंदूक निकालकर दलजीत और ओमकार दोनों को गोली मार दी. ओमकार की मौके पर ही मौत हो गई. पति को रोकने की कोशिश कर रही दलजीत को भी गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

Man Shoots His Wife And Her Brother, Leaving One D*ad And One Critical In MP's Gwalior

