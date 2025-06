Bengaluru Road Rage: पेट्रोल पंप के बाहर कार-बाइक की टक्कर के बाद महिला ने खून से लथपथ बाइकर को दी गंदी-गंदी गालियां, वीडियो वायरल

बेंगलुरु, 12 जून: बेंगलुरु के एक पेट्रोल पंप पर फिल्माया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक महिला को अपनी कार और बाइक के बीच हुई टक्कर के बाद एक व्यक्ति को गाली देते हुए सुना जा सकता है. क्लिप में, महिला, जो स्पष्ट रूप से गुस्से में है अपने कैमरे को अपनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त रेनॉल्ट क्विड की ओर इंगित करती है, दावा करती है कि बाइकर पेट्रोल स्टेशन से बाहर निकलते समय उसकी गाड़ी से टकरा गया. कार का फेंडर और बंपर पूरी तरह से फटा हुआ दिखाई देता है. इसके विपरीत, घटना में शामिल रॉयल एनफील्ड बाइक काफी हद तक अप्रभावित दिखती है. वीडियो में बाइक सवार की हालत भी दिखाई गई है, जिसके मुंह से बहुत खून बह रहा है. वह पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा है और बोतल से पानी लेकर खून धोने की कोशिश कर रहा है, जबकि महिला लगातार वीडियो बना रही है और उसे गंदी-गंदी गालियां दे रही है. यह भी पढ़ें: Patna Road Accident: पटना में तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से महिला पुलिसकर्मी की मौत, दो अन्य गंभीर रूप से घायल

वीडियो में महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "उसकी बाइक को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है; मेरी कार को देखो." वह आगे आरोप लगाती है कि वह आदमी "नाटक" कर रहा है और कर्मचारियों से सबूत के तौर पर ईंधन स्टेशन का बिल मांगता है. बाद में वीडियो में महिला ने पेट्रोल स्टेशन से गुज़र रही एक ग्रे कार की तरफ़ कैमरा घुमाया और दावा किया कि जब बाइक सवार बाहर निकलते समय उसमें टकराया तो उसकी अपनी गाड़ी उसके बगल में खड़ी थी.

Road-Rage Kalesh after Accident b/w Lady Driver and Biker in Bengaluru (Lady is blalently abusing him)

