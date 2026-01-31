Mumbai NCP Meeting: मुंबई में एनसीपी विधायकों की दोपहर 2 बजे बैठक, सुनेत्रा पवार चुनी जा सकती हैं विधायक दल की नेता

(Photo Credits FB)

Mumbai NCP Meeting: महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर आज एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. पार्टी ने आज दोपहर 2:00 बजे मुंबई के विधान भवन में अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की एक आपात बैठक बुलाई है. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक का मुख्य एजेंडा सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नया नेता चुनना है. अजित पवार के निधन के बाद खाली हुए इस नेतृत्व पद को भरने के लिए पार्टी अब सुनेत्रा पवार पर भरोसा जताती दिख रही है.

नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू

अजित पवार के असामयिक निधन के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया था. आज होने वाली बैठक में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विधायकों की राय ली जाएगी. यह भी पढ़े: सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र का डिप्टी CM बनने के बाद बड़े बेटे पार्थ को बड़ा मौका, मिल सकती है राज्यसभा की कमान

सर्वसम्मति की कोशिश: पार्टी सूत्रों का कहना है कि अधिकांश विधायक सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमत हैं, ताकि पार्टी और परिवार की एकजुटता का संदेश दिया जा सके.

संवैधानिक प्रक्रिया: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, पार्टी आधिकारिक तौर पर राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष को इस निर्णय की जानकारी देगी.

उपमुख्यमंत्री पद के लिए अहम कदम

सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुनना उनके उपमुख्यमंत्री बनने की दिशा में पहला और अनिवार्य कदम है.

शपथ ग्रहण की तैयारी: माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद, राकांपा नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे. कैबिनेट में स्थान: नेता चुने जाने के बाद सुनेत्रा पवार के लिए आज शाम राजभवन में शपथ लेना आसान हो जाएगा.

राजनीतिक मायने और चुनौतियां

अजित पवार के निधन के बाद यह पहली बार है जब पार्टी आधिकारिक तौर पर नए नेतृत्व की घोषणा करने जा रही है. शरद पवार गुट की सक्रियता को देखते हुए, अजित पवार गुट के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार को आगे कर पार्टी कार्यकर्ताओं की सहानुभूति और समर्थन को बरकरार रखना चाहती है.

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद

विधान भवन में होने वाली इस बैठक के बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब पार्टी के वरिष्ठ नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. इसमें बैठक में लिए गए निर्णयों और आगामी चुनावी रणनीति के बारे में आधिकारिक जानकारी दी जाएगी. मुंबई पुलिस ने विधान भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के वहां जुटने की संभावना है.