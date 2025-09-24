Navi Mumbai Airport Inauguration Postponed: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर को नहीं होगा उद्घाटन, जानें वजह; VIDEO

Navi Mumbai Airport Inauguration Postponed: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का उद्घाटन, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, अब 30 सितंबर को नहीं होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन की योजना थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक (Minister Ganesh Naik) ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि उद्घाटन की तारीख अब बदल दी गई है.

भारी बारिश के कारण स्थगित हुआ उद्घाटन

नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन स्थगित करने के पीछे मुख्य कारण मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश है. अधिकारियों के अनुसार, उलवे में हवाई अड्डे तक जाने वाली सड़कों पर ढीली मिट्टी और कीचड़ के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार को सूचित किया. जिसे बाद उद्घाटन को पोस्टपोन कर दिया गया हैं. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई का NMIA एयरपोर्ट 30 सितंबर से होगा शुरू, यहां जानें फ्लाइट टाइमिंग, टर्मिनल्स समेत अन्य सभी जानकारी

एयरपोर्ट का उद्घाटन स्थगित हुआ

#WATCH: Panvel, Raigad, Maharashtra⁰Forest Minister Ganesh Naik clarifies: “Navi Mumbai International Airport will be named after D.B. Patil, but inauguration will not take place on Sept 30.” ⁰CM Devendra Fadnavis has also supported naming the project after D.B. Patil, with… pic.twitter.com/8MEbSasmgE — The New Indian (@TheNewIndian_in) September 23, 2025

मुंबई मेट्रो के अंतिम चरण के साथ होना उद्घाटन

नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन मुंबई मेट्रो 3 लाइन के अंतिम चरण के उद्घाटन के साथ होना था. लेकिन अब दोनों समारोह एक साथ आयोजित नहीं हो पाएंगे। इस बदलाव के बाद, एयरपोर्ट के उद्घाटन की नई तिथि जल्द ही तय की जाएगी, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

एयरपोर्ट का नामकरण को लेकर चर्चा का विषय

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.सामाजिक कार्यकर्ता डी. बी. पाटिल के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने का प्रस्ताव वर्तमान में चर्चा में है. इस संदर्भ में वन मंत्री गणेश नाइक ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय डी. बी. पाटिल के नाम पर रखा जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है.