नासा के एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष से ली माउंट एवरेस्ट की अद्भुत तस्वीर, आप भी देखें ये सुंदर नजारा
Mount Evrest | X @astro_Pettit

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) हमेशा से ही रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक रही है. नेपाल में स्थित यह पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा है, जो कई देशों में फैली हुई है. हाल ही में लोगों को इस पर्वत श्रृंखला का एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे पहले शायद ही कभी देखा गया हो, वो भी सीधे अंतरिक्ष से! NASA के अंतरिक्ष यात्री Don Pettit ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक शानदार फोटो साझा की. यह तस्वीर International Space Station (ISS) से ली गई थी, जिसमें माउंट एवरेस्ट की बर्फ से ढकी चोटी और नेपाल का खूबसूरत परिदृश्य दिखाई दे रहा है.

Don Pettit ने इस पोस्ट में लिखा, “हिमालय पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा कर रहा हूं. इस तस्वीर में माउंट एवरेस्ट और नेपाल का बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है.” इस फोटो ने कुछ ही समय में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और दो दिनों में लाखों लोगों ने देखा.

आप भी देखें अंतरिक्ष से ली गई ये खूबसूरत तस्वीर

इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस दुर्लभ दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. एक यूजर ने लिखा, “यह फोटो दिखाती है कि अंतरिक्ष में जाना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कहीं ज्यादा शानदार है.” एक अन्य ने यूजर कहा, “क्या आप वहां ऊपर इंसानों द्वारा छोड़ा गया सारा कचरा भी देख सकते हैं? यह ट्रेक अब मजाक बन चुका है.”

कई यूज़र्स ने बस इस दृश्य की खूबसूरती की तारीफ की. किसी ने लिखा, “धरती कितनी सुंदर है!”, तो किसी ने उत्साह में कहा, “अगले वसंत में तिब्बत, माउंट एवरेस्ट और नेपाल जाने का प्लान है. यह तस्वीर देखकर और भी एक्साइटेड हूं!”

धरती की खूबसूरती

अंतरिक्ष से ली गई यह तस्वीर सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं दिखाती, बल्कि हमारी धरती की भव्यता, प्रकृति की ताकत और उसकी सुंदरता को उजागर करती है.