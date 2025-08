VIDEO: एक्स्ट्रा सामान पर बवाल! आर्मी अफसर ने स्पाइसजेट स्टाफ को बुरी तरह पीटा, रीढ़ की हड्डी टूटी

श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक आर्मी अफसर द्वारा स्पाइसजेट के कर्मचारियों से मारपीट की घटना में चौंकाने वाले नए तथ्य सामने आए हैं. एयरलाइन के मुताबिक, अफसर ने न सिर्फ स्टाफ को बुरी तरह पीटा, बल्कि बेहोश हो चुके कर्मचारी पर भी लातें बरसाता रहा. यह पूरा विवाद केबिन में तय सीमा से दोगुने से भी ज़्यादा वज़न का सामान ले जाने को लेकर शुरू हुआ था.

क्या है पूरा मामला?

स्पाइसजेट के प्रवक्ता के अनुसार, यह घटना 26 जुलाई 2025 को श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट SG-386 के बोर्डिंग गेट पर हुई.

A SpiceJet spokesperson says, "A passenger grievously assaulted four SpiceJet employees at the boarding gate of flight SG-386 from Srinagar to Delhi on July 26, 2025. Our staff members suffered a spinal fracture and serious jaw injuries after being attacked with punches, repeated…

हमले में दिखाई क्रूरता

एयरलाइन ने बताया कि अफसर ने कर्मचारियों पर घूंसों, लातों और वहाँ रखे क्यू-स्टैंड (लाइन वाला स्टैंड) से हमला किया.

There is road rage, and now there is often - air rage

A passenger beats up a @flyspicejet staffer using whatever he could find then @CISFHQrs enters & someone slaps passenger. Full drama

Important to know why he did this (massive delay?)#NoFlyList incoming?

@DGCAIndia

✈️ pic.twitter.com/ueD7Z924tx

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) August 3, 2025