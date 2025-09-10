Mumbai Weather Change: मुंबई के मौसम में बदलाव, बारिश थमने से गर्मी और उमस बढ़ी

Mumbai Weather

Mumbai Weather Change: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गणेश विसर्जन के वीकेंड पर हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम फिर से गर्म और उमस भरा हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों के लिए हरा अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि करीब एक हफ्ते तक मुंबई में केवल हल्की बारिश होने की संभावना है. बारिश रुकने के कारण मुंबई में मौसम में बदलाव आया है और पिछले दो दिन से यहां तापमान में वृद्धि देखी जा रही है. जिससे मुंबई में गर्मी के साथ ही उमस बढ़ गई हैं.

आईएमडी का पूर्वानुमान

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एसडी सपना ने बताया, "अगले तीन-चार दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है. 14-15 सितंबर को बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और अभी वापसी शुरू नहीं हुई है।" मंगलवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, नमी 85% और हवा की गति 15 किमी/घंटा रही. सितंबर में यह असामान्य गर्मी परेशानी का कारण बनी है. यह भी पढ़े: Mumbai Weather Forecast: मुंबई में लगातार चौथे दिन मुसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, देखें लेटेस्ट अपडेट

गर्मी बढ़ने से वायरल संक्रमण बढ़ें

नवी मुंबई के अपोलो अस्पताल और ठाणे के जुपिटर अस्पताल से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सागर वरनकर ने कहा, "उच्च नमी और बदलते तापमान से बच्चों में वायरल संक्रमण बढ़ रहे हैं. अभिभावकों को बच्चों को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, भीड़ से बचाना चाहिए और बीमारी में मास्क पहनाना चाहिए." कम बारिश से रुका पानी मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ा रहा है.

राजावाड़ी अस्पताल की चिकित्सा प्रमुख डॉ. अनन्या मुखर्जी ने बताया, "बारिश रुकने से मच्छरों का प्रजनन बढ़ा है। रोजाना 60 मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिनमें डेंगू और गंभीर फेफड़े के संक्रमण के मामले शामिल हैं। कुछ मरीजों में प्लेटलेट काउंट कम होना चिंताजनक है।"

मुंबईवासियों के लिए सलाह

शरीर को हाइड्रेटेड रखें, हल्के कपड़े पहनें.

मच्छरों से बचाव के लिए रेपेलेंट और मच्छरदानी का उपयोग करें.

रुके पानी को हटाएं और लक्षण दिखने पर चिकित्सक से संपर्क करें.

मौसम और स्वास्थ्य अपडेट के लिए आईएमडी और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट देखें.

फिलहाल मौसम विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है और जल्द अपडेट जारी करेगा। नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.