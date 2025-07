Borivali Stall Dispute News: मुंबई के बोरीवली में सब्जी स्टॉल विवाद को लेकर विक्रेता पर सरेआम लात-घूसों से हमला, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार; VIDEO

Borivali News: मुंबई के बोरिवली इलाके में सब्जी विक्रेता दंपती पर स्टॉल लगाने को लेकर सरेआम हमला करने का मामला सामने आया है. पेप्सी ग्राउंड के पास गोराई निवासी रेखाल और उसका पति विक्टर पेरेरा पिछले कई वर्षों से सब्जी का स्टॉल लगाते आ रहे हैं. लेकिन दो स्थानीय युवकों अक्षय पाटिल और सागर पाटिल ने दंपती की जगह पर जबरन किसी और विक्रेता का स्टॉल लगाने की कोशिश की. इसका विरोध करने पर आरोपियों ने दंपती के साथ गाली-गलौच की और फिर विक्टर पेरेरा को लात-घूंसे से पीटने के बाद सब्जियों की टोकरियों से फेंक दी. इस हमले में विक्टर को सिर, पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं.

पीड़िता रेखाल पेरेरा ने बताया, “हम गोराई के निवासी हैं और खेती कर जीवन यापन करते हैं. मैं और मेरे पति पिछले चार साल से इसी जगह सब्जी बेच रहे हैं. हर सप्ताह हमसे ₹250 और रविवार को ₹50 अलग से वसूले जाते हैं, जो यहां सभी विक्रेताओं से लिए जाते हैं. इसके बाद भी उन्हें जबरदस्तीहटाने की कोशिश की जा रही हैं. वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दंपती को पीटे जाते हुए साफ देखा जा सकता है.

Trigger warning: Viewer Discretion is advised

A vendor couple from Gorai was brutally assaulted near Pepsi Ground in Borivli West after refusing to give up their regular stall spot. The accused, Akshay Patil and Sagar Patil—both known local offenders—allegedly wanted to install… pic.twitter.com/mZQzhSpawE

— Mid Day (@mid_day) July 31, 2025