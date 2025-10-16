मुंबई में ट्रांसजेंडर आध्यात्मिक ‘गुरु मां’ ज्योति गिरफ्तार, बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद फर्जी पहचान से 30 साल से भारत में रह रहीं थीं

(Photo: Pexels)

Transgender Spiritual Leader Guru Maa Arrested: मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसजेंडर आध्यात्मिक गुरू 'गुरु मां' ज्योति को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 30 वर्षों से फर्जी भारतीय पहचान के सहारे देश में अवैध रूप से रह रही थीं. जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति बांग्लादेश की नागरिक हैं और उन्होंने भारत में रहने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को फर्जी तरीके से तैयार कराया था.

वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सच का हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार, ज्योति के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान संदेहास्पद जानकारी सामने आई, जिसके बाद गहराई से जांच की गई. जांच में यह पुष्टि हुई कि उन्होंने भारतीय नागरिक के रूप में फर्जी पहचान बनाई और उसे आधिकारिक दस्तावेजों के जरिए मान्यता दिलाई. यह भी पढ़े: Delhi: दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

ज्योति के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

ज्योति के खिलाफ अब इमिग्रेशन कानून, धोखाधड़ी और विदेशी नागरिकों से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और इस बात की भी जांच की जा रही है कि उन्होंने इन दस्तावेजों के आधार पर और किन सुविधाओं या योजनाओं का लाभ उठाया है. फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए आगे की पूछताछ और जांच में जुटी है.