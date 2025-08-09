Mumbai Shocker: एंटी-नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 5 गिरफ्तार

मुंबई, 9 अगस्त : मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4.034 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10.07 करोड़ रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने यह कार्रवाई चार अलग-अलग समन्वित छापों में मालाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई क्षेत्रों में की.

पुलिस के मुताबिक, इस ऑपरेशन में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि ये आरोपी मुंबई के विभिन्न इलाकों में मेफेड्रोन की सप्लाई कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि घाटकोपर, वर्ली और बांद्रा यूनिट्स की अलग-अलग कार्रवाई में 504 ग्राम, 518 ग्राम, 766 ग्राम, 690 ग्राम और 1.024 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया है. ये सभी बरामदगियां अलग-अलग मामलों में हुई हैं. अब तक इस मामले में चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) एक्ट के तहत आगे की जांच जारी है.

इससे पहले, मुंबई कस्टम के एयरपोर्ट कमिश्नरेट ने गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीएसएमआई) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया. इस ऑपरेशन में कस्टम ने कुल 0.947 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद किया था.

दरअसल, बैंकॉक से मुंबई पहुंचे एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया. उसके पास से 947 ग्राम हरे रंग की गांठों के रूप में संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 94 लाख रुपए है. यह मादक पदार्थ वैक्यूम-सील प्लास्टिक पैकेट्स में पैक किया गया था और यात्री के ट्रॉली बैग में छिपाकर रखा गया था. आरोपी यात्री को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

इससे पहले, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 14.5 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की थी. मुंबई कस्टम्स की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह जब्ती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज एक केस में की गई थी. इस दौरान एक यात्री को भी गिरफ्तार किया गया था.